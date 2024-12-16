Россиянам рассказали, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол

Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол. В первую очередь, эксперт посоветовала обращать внимание на цвет товара.

«Если уже есть какие-то поплывшие места (темные пятна в более глубоких мышечных тканях), то, вероятно, мы имеем дело с недоброкачественной продукцией. Если упаковка под вакуумом, конечно, сложно разглядеть, но стоит обращать внимание на сроки годности и хранение», — сказала Котельникова.

Она напомнила, что некачественный товар всегда можно вернуть.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого рассказала, какие продукты не стоит сочетать в блюдах на Новый год.

По ее словам, не следует употреблять вместе сыр и мясо, поскольку для их переваривания желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. Помимо этого, врач рекомендует отказаться от привычного сочетания огурцов и помидоров в салате.

Врач объяснила, от каких продуктов лучше отказаться в Новый год.