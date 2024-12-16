Врач рассказала, от каких продуктов лучше отказаться в Новый год

В Новый год желательно отказаться от потребления колбасных нарезок и мяса, сделав выбор в пользу рыбы. А сладкую газировку лучше всего заменить на обычную питьевую воду, посоветовала нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

«Если мы хотим следующий день провести ярко и бодро, надо обратить внимание на то, что мы поставим в новогоднюю ночь на стол», — считает врач, призвав не голодать и не объедаться поздним вечером.

Обилие тяжелых блюд и сладкого – это минус новогоднего застолья. Намного полезнее будет, если вместо этого добавить простые продукты, овощи, фрукты. Исключить полностью Лепехина посоветовала сладкую газводу, заменив ее на обычную чистую воду или домашний лимонад, а также мясо и колбасу – их лучше заменить на рыбную нарезку.

«Десерты с сахаром и жиром тоже исключаем, лучший десерт – это мандарины», — заключила врач.

Напомним, врачи считают, что на новогоднем столе не стоит сочетать сыр и мясо, потому что для их переваривания желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. Также не рекомендуется есть картофель с мясом, потому что такое сочетание перегрузит пищеварительную систему, рис и рыбу — это создаст препятствие нормальному усвоению жирных кислот омега-3.

Ранее россиянам посоветовали покупать продукты к Новому году заранее.