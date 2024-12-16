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Врач объяснила, почему целлюлит у мужчин встречается крайне редко

Врач Тананакина: целлюлит у мужчин бывает редко из-за гормональных особенностей

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Shutterstock

Целлюлит у мужчин встречается гораздо реже, чем у женщин, благодаря особенностям гормонального фона. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«У женщин волокна коллагена расположены перпендикулярно коже, что позволяет жировым клеткам легче накапливать жир и растягивать кожу. Женская кожа также тоньше и более эластична, что помогает организму запасать питательные вещества», — отметила врач.

У мужчин же коллагеновые волокна перекрещиваются, образуя плотную и прочную сетку, продолжила она. Это, по ее словам, препятствует накоплению жира в поверхностных слоях кожи.

Если у мужчины уровень женского гормона — эстрогена — минимален, отсутствуют и риски образования целлюлита, заключила специалист.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова до этого назвала продукты, которые способствуют появлению целлюлита.

По ее словам, самыми вредными с этой точки зрения являются сахар, шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия, мармелад. Сюда же относятся и молочные продукты. Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита, предупредила Андриянова.

Ранее Бритни Спирс обругала фотографов за снимки с целлюлитом на ногах.

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