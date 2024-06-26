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Бритни Спирс обругала фотографов за снимки с целлюлитом на ногах

Певица Бритни Спирс пожаловалась на издевки папарацци из-за фото с целлюлитом

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) неудачным снимком, опубликованным изданием Daily Mail, на котором певица шла без бюстгальтера в обтягивающем мини-платье.

«Понимаю, что мое тело неидеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как это преподносит пресса !!! <...> Это оскорбительно, и я чувствую себя самым запугиваемым человеком в мире, что вредно для здоровья и сердца», — заявила 42-летняя звезда.

Поп-звезда считает, что в СМИ специально прифотошопили ей лишний вес и целлюлит на фотографии. Она призналась, что весит 55 кг при росте 1,63 м. Бритни уверена, что если она похудеет еще, то попадет в больницу. В доказательство знаменитость опубликовала свое видео, сделанное в том же платье. На нем артистка выставила свет и взяла ракурс сверху.

Недавно Бритни Спирс станцевала в бикини и микрошортах. В дополнение певица надела нежно-розовый бархатный жакет и высокие сапоги на каблуках молочного оттенка. Знаменитость сопроводила образ черным чокером. Артистка распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

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