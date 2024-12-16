Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объявил минуту молчания в память о павших бойцах СВО

Путин на коллегии МО объявил минуту молчания в память о павших бойцах СВО

Российский президент Владимир Путин во время коллегии Минобороны РФ объявил минуту молчания в память о павших бойцах специальной военной операции (СВО). Трансляция выступления президента ведется в Telegram-канале Кремля.

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — заявил Путин.

Он также отметил, что необходимо всегда помнить о бойцах и окружить заботой их семьи.

Кроме того, в ходе коллегии Минобороны глава государства заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

Путин сообщил, что российские войска прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Накануне президент во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами