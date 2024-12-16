Путин объявил минуту молчания в память о павших бойцах СВО

Российский президент Владимир Путин во время коллегии Минобороны РФ объявил минуту молчания в память о павших бойцах специальной военной операции (СВО). Трансляция выступления президента ведется в Telegram-канале Кремля.

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — заявил Путин.

Он также отметил, что необходимо всегда помнить о бойцах и окружить заботой их семьи.

Кроме того, в ходе коллегии Минобороны глава государства заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

Путин сообщил, что российские войска прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Накануне президент во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.