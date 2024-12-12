Россиянам объяснили, как быстро снять чувствительность зубов к холодным напиткам

В случае, если ощущается дискомфорт при употреблении холодной пищи или напитков, следует обратиться к стоматологу для устранения причин повышенной чувствительности зубов. Такой совет в беседе с РИАМО дала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«В качестве экстренной помощи зуб может быть обработан десенситайзером — специальным составом для снижения чувствительности. Однако необходимо понимать, что данная мера не является лечением патологии, а лишь ненадолго может устранить чувствительность», — сказала врач.

Самые частые причины повышенной чувствительности зубов к холодному — наличие эрозий на зубах, патологическая стираемость зубов или наличие несостоятельных реставраций, добавила Радько.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева до этого рассказала, почему темнеют зубы.

По ее словам, все изменения цвета зубов можно условно разделить на две большие группы — врожденные и приобретенные. Врожденные могут быть связаны с приемом определенных препаратов беременной женщиной, например, антибиотики — тетрациклин.

Приобретенные изменения происходят в основном из-за пигментов, которые человек получает из жидкостей и еды, отметила специалист.

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