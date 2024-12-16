Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Москвы провозгласил приговор экс-гендиректору Соловецкого архипелага

Суд приговорил к 5 годам реставратора комплекса Соловецкого архипелага Белякова

close
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Тушинский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора, реставратора одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николая Белякова к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Россиянин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Отмечается также, что суд обязал Белякова выплатить материальный ущерб в пользу потерпевшего, сумма не называется. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

16 декабря в МВД РФ сообщили, что в России число коррупционных преступлений за десять месяцев этого года выросло более чем на 6%. В основном среди коррупционных преступлений преобладают дела, связанные с фактами получения, дачи или посредничества во взятках — всего таких уголовных дел более 9 тыс.

Ранее россиян предупредили о всплеске мошенничества в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами