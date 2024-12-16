Суд Москвы провозгласил приговор экс-гендиректору Соловецкого архипелага

Тушинский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора, реставратора одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николая Белякова к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Россиянин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Отмечается также, что суд обязал Белякова выплатить материальный ущерб в пользу потерпевшего, сумма не называется. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

16 декабря в МВД РФ сообщили, что в России число коррупционных преступлений за десять месяцев этого года выросло более чем на 6%. В основном среди коррупционных преступлений преобладают дела, связанные с фактами получения, дачи или посредничества во взятках — всего таких уголовных дел более 9 тыс.

Ранее россиян предупредили о всплеске мошенничества в новогодние праздники.