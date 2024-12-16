Россиян предупредили о всплеске мошенничества в новогодние праздники

В период праздников мошенники продолжат использовать схемы, запущенные до Нового года. Главная из них — создание фишинговых сайтов, маскирующихся под бренды популярных магазинов и маркетплейсов. Об этом «Газете.Ru» сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

«Мошенники будут использовать запущенные до Нового года схемы, фишинговые ресурсы под бренды популярных магазинов и маркетплейсов, завлекая скидками и подарками. Также аферисты начнут распространять приглашения сыграть в «беспроигрышную» игру в коробочки, где перенаправляют на фишинговый сайт. Праздники — время для культурных мероприятий, поэтому злоумышленники могут распространять фейковые ресурсы сервисов для покупки билетов на стендап, в кино, театр, которые, как правило, являются частью схемы FakeDate. Все эти мошеннические ресурсы могут как содержать новогоднюю символику, так и не делать отсылок к праздникам», — отметил Егоров.

Эксперт призвал россиян проверять доменные имена подозрительных сайтов, найденных в поисковых системах или полученных через сообщения. Во время покупок в интернете Егоров посоветовал всегда внимательно проверять реквизиты для денежных переводов и оплаты. Для оплаты онлайн-сервисов эксперт рекомендовал создать виртуальную карту, на которой можно держать сумму только для конкретной покупки.

Егоров уточнил, что при подозрении на взлом учетной записи в банковском сервисе, кражу денег со счетов, оформление кредита

нужно оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, если злоумышленники еще не успели перехватить доступ. Второй шаг — заморозить банковские карты и счета. Третий шаг — оперативно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщить о звонке или сообщении — продиктовать им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника.

Егоров также призвал предупредить родных, близких, работодателя, что пока ваши банковские карты могут быть скомпрометированы и лучше не переводить на них деньги.

По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако во втором квартале сумма похищенных средств возросла до 4,8 млрд рублей, установив новый рекорд и превысив средние показатели за предыдущие четыре квартала на 25%.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2024 года общая сумма похищенных кибермошенниками средств составила 9,1 млрд рублей. Официальные данные за полный 2024 год пока не опубликованы.

Ранее россиян предупредили о трех схемах предновогоднего мошенничества.