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В России с начала года выросло число коррупционных преступлений

МВД: число выявленных коррупционных преступлений в России выросло на 6%

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Shutterstock

В России число коррупционных преступлений за десять месяцев этого года выросло более чем на 6%. Об этом сообщил ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он отметил, что в основном среди коррупционных преступлений преобладают дела, связанные с фактами получения, дачи или посредничества во взятках — всего таких уголовных дел более 9 тыс. При этом почти на треть выросло количество фактов получения взятки.

По его словам, за десять месяцев выявили почти 18 тысяч преступлений из этой сферы. По оконченным уголовным делам у фигурантов арестовали и изъяли имущество, деньги и ценности на сумму свыше 25 млрд рублей.

До этого генерал-лейтенант сообщал о причастности экс-заместителя руководителя департамента военного имущества министерства обороны РФ к хищению более 600 млн рублей, которые выделены на инфраструктурный проект.

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