Врач объяснила россиянам, как пережить Новый год и не навредить желудку

Новогоднее застолье традиционно включает в себя много тяжелых блюд с большим количеством майонеза. Они могут сильно нагрузить пищеварительную систему, а в сочетании со спиртным привести к изжоге и обострению заболеваний ЖКТ. Чтобы избежать этого, стоит заранее подготовиться к праздничному застолью и продумать меню, заменив некоторые блюда и продукты, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Лучше продумать все заранее, чтобы праздник не получился стихийным, переполненным тяжелыми блюдами», — посоветовала врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Диетолог порекомендовала составить список блюд, отдавая предпочтение легким закускам с продуманным составом, и продумать порции — много лучше не готовить. Обычно россияне готовят сельдь под шубой, оливье, винегрет. В этих салатах можно просто облегчить состав — к примеру, в оливье вместо картофеля использовать топинамбур, а вместо колбасы — говяжье или куриное мясо. Майонез лучше вообще сделать самому — это намного полезнее, считает Королева.

Достаточно приготовить два-три салата и отдельные закуски, а для детей простые лакомства, полезные десерты или фрукты на шпажках.

Однако даже если праздничный ужин будет легким, тот факт, что он происходит в полночь, заставит ЖКТ работать «сверхурочно». Лучше отказаться от ночного застолья, употребив тяжелые закуски до позднего вечера, а бой Курантов встретить с бокалом шампанского и мандаринами, считает диетолог. Она также призвала людей, имеющих проблемы с ЖКТ, подготовить сорбенты, ферменты и прочие препараты на случай, если что-то пойдет не так.

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