Москвичам рассказали о погоде 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 14-17 метров в секунду, а также небольшие осадки и гололед. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом она уточнила, что в начале недели в столице ожидается практически оттепель — температура воздуха преодолеет отметку 0°C. Во вторник она будет выше климатической нормы на четыре градуса и составит от -1 до +1°C. В среду, 18 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночная температура воздуха в этот день опустится до -12°C, дневная — до -8...-10°C.

«Очень холодно и на 19 декабря. Это день Николая Чудотворца, и не зря говорят, Никола Зимний и никольские морозы. Они в этом году как раз ожидаются. Погода облачная с прояснениями и небольшим снежком», — добавила Позднякова.

По ее словам, минимальная температура в столице в этот день будет находиться в пределах -14...-19°C. В пятницу, 20 декабря, ожидается мокрый снег и дождь, температура в ночные часы останется на уровне 0...-5 °C.

В пресс-службе МЧС по городу Москве до этого сообщили, что 16 декабря местами в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, а также усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду.

Ранее москвичам посоветовали носить с собой лекарства из-за резких перепадов погоды.