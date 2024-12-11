Москвичам посоветовали носить с собой лекарства из-за резких перепадов погоды

Во второй половине этой недели москвичей ожидают резкие перепады температуры воздуха, так как погода будет перестраиваться, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Относительно теплый воздух сменится морозами, температура упадет ниже климатической нормы, рассказала она в беседе с RT.

Завтра в столице начнется смена воздушного потока и адвекция теплого воздуха. Днем пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов. После этого мороз начнет усиливаться.

В пятницу также возможен небольшой снег, температура воздуха составит 5–7 градусов ниже нуля. При этом ожидается плотный ветер с порывами до 12–14 м/с.

В субботу будет облачно с прояснениями, а морозы уже станут ощутимее. По словам Поздняковой, ожидается от -9 до -11 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы. В воскресенье погода вновь изменится, пойдет снег. Ночью будет от -7 до -12 градусов, днем от -4 до -9 градусов.

Резкие перепады температур и атмосферного давления могут отразиться на самочувствии москвичей, предупредила синоптик.

«Метеочувствительным людям лучше иметь при себе лекарства, потому что многие будут испытывать спазм сосудов и головные боли», — посоветовала она.

Ранее россиянам рассказали о погоде на Новый год.