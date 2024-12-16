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Следователи обыскивают фирмы по техосмотру потерпевших крушение танкеров

СК организовал обыски в фирмах, проводивших техосмотры танкеров «Волгонефть»

Следственный комитет России организовал обыски в фирмах, где проходил техосмотр танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«В фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования следователи также проведут допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге. Помимо этого, сотрудники СК назначили судебно-медицинские экспертизы.

В комитете отметили, что произошедшее получило широкий общественный резонанс. В связи с этим, материалы дела были переданы в производство управления по расследованию особо важных дел.

Накануне танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вильфанд назвал «не сахарной» погоду во время крушения танкеров в Керченском проливе.

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