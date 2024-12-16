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В таможне сообщили о критическом числе фур на выезд из Белоруссии в ЕС

ФТС России: порядка четырех тысяч фур скопились на выезд из Белоруссии в ЕС

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Shutterstock

Порядка четырех тысяч грузовиков скопилось на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, критическая цифра по грузовикам, ожидающим выезда в Польшу, — около 2,2 тысячи авто. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России в Telegram-канале.

«Ситуация обусловлена, в первую очередь, неритмичной и медленной работой сопредельных контрольных служб», — говорится в публикации.

В ФТС отметили, что среди прочего, перевозчики предпринимают попытки закрыть все свои поставки по договорам до окончания года.

В таможне призвали водителей учитывать сложные обстоятельства, а также заботиться о своей безопасности.

До этого «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что необходимость использования перевозчиками электронных навигационных пломб с 27 января 2025 года на территории России и Белоруссии может стать причиной задержки импортируемых и экспортируемых грузов, а также может отразиться на росте цен на товары.

Ранее китайский экспорт в Россию резко сократился.

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