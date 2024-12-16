Россиян предупредили о возможной задержке грузов

Необходимость использования перевозчиками электронных навигационных пломб с 27 января 2025 года на территории России и Белоруссии может стать причиной задержки импортируемых и экспортируемых грузов и росте цен на товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Директор одной из федеральных транспортных компаний в беседе с изданием подчеркнул, что в краткосрочной перспективе следует ожидать временных задержек в доставке грузов из-за адаптации к новой процедуре.

«Расходы логистических компаний, естественно, вырастут и в итоге повлияют на конечную стоимость транспортировки и продукт», — уточнил один из аналитиков.

Новшество планируют распространить, в частности, на перевозку алкоголя и табака, электроники, обуви, одежды.

Навигационную пломбу будут устанавливать на двери транспортного средства при пересечении границы Союзного государства. Это позволит таможне отслеживать путь грузовика в реальном времени. Сейчас такие пломбы используются на железнодорожном транспорте для контроля за транзитными грузами.

В конце ноября сообщалось, что цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%. Среди причин, способствовавших росту цен, называют ключевую ставку Банка России, курсы валют и логистические затраты.

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