Названы лайфхаки, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

Россиянам стоит заранее купить товары с длительным сроком годности, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Об этом Life рассказал эксперт по личным финансам, независимый консультант Александр Патешман.

Среди таких продуктов — консервы, кукуруза, горошек и другая бакалея. Эксперт также посоветовал поискать более дешевые товары на маркетплейсах.

«Покупаем только товары по акционным ценам, что позволяет нам сэкономить еще, и делаем покупки в разных магазинах. Если в одном дешевое мясо, в другом дешевые сыры, а в третьем дешевые овощи, не обязательно собирать корзину в одном магазине. Это позволяет экономить максимальную сумму. Также меняйте свои продуктовые привычки, исходя из того, что икра сейчас дорогая. Нет смысла поддерживать эту историю», — добавил Патешман.

Специалист также напомнил, что существуют скидки на доставку продуктов. По его словам, применение таких акций помогает существенно снизить итоговую стоимость.

Маркетолог Елена Фоменко до этого говорила, что россияне могут заранее купить некоторые продукты, например макароны, замороженные фрукты и овощи, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Некоторые мясные заготовки можно купить пораньше и заморозить, добавила эксперт. По ее словам, уже сейчас можно приобрести консервированные овощи, грибы и фруктовые компоты.

Ранее эксперт предупредил россиян о повышении цен на алкоголь после Нового года.