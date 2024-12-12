Маркетолог дала советы, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

Россияне могут заранее купить некоторые продукты, например, макароны, замороженные фрукты и овощи, чтобы сэкономить на новогоднем столе. Об этом «Москве 24» рассказала маркетолог Елена Фоменко.

Остальные продукты, включая мясные и рыбные изделия, она посоветовала покупать на распродажах. Некоторые мясные заготовки можно купить пораньше и заморозить, добавила эксперт. По ее словам, уже сейчас можно приобрести консервированные овощи, грибы и фруктовые компоты.

«Некоторые продукты известных брендов можно заменить на более дешевые варианты с аналогичным качеством. Часто продукты под собственными брендами магазинов ничем не уступают популярным маркам», — отметила Фоменко.

Она также посоветовала использовать приложения с кешбеком, промокодами и акциями, чтобы меньше потратить в ходе подготовки к Новому году.

Финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова до этого посоветовала россиянам заранее спланировать новогодний бюджет, чтобы избежать эмоциональных покупок.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.