Эксперт предупредил россиян о повышении цен на алкоголь после Нового года

В России после Нового года подорожает весь алкоголь из-за повышения акцизов и введения минимальных цен. В среднем рост составит 15–17%, причем сильнее всего это заметят покупатели, которые приобретают самое дешевое спиртное, рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Цены на алкоголь среднего и высокого сегмента изменятся не сильно, так как в этом случае применяются другие законы ценообразования, отметил специалист. А вот в дешевом сегменте стоимость подрастет значительно.

«Для тех, кто любит выпивать, это действительно информация обидная, но ничего не поделаешь. Государство стоит на защите здоровья и на защите своих интересов», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что половина стоимости за алкогольный напиток – это акциз государству, а остальную часть формируют затраты на бутылку, этикетку, сам продукт и работу по его производству и доставке в магазины. На этом фоне введение минимальных цен на спиртное, по мнению Анфиногенова, можно назвать своеобразным оберегом. Особенно это актуально с учетом того, что рынок алкоголя – удобная территория для манипуляций, а акцизы и минимальные цены это исключают.

«Поэтому [государство] стоит на защите и своих интересов, и интересов тех, кто является покупателем, чтобы не было подделок, вреда здоровью и так далее», — пояснил эксперт.

Напомним, Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 1 января 2025 года. К примеру, цена самой дешевой водки со следующего года может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк подорожает с 556 рублей до 651 рубля. Повышение цен в ведомстве объяснили ростом инфляции, расходов на производство и логистику, а также повышением ставки акциза на алкоголь.

Ранее российским пивоварам предложили ввести минимальные цены.