Жители Калужской области пожаловались на компанию подростков, избивающую людей

В городе Таруса Калужской области компания подростков избила 18-летнего юношу за то, что он с матерью попросил отмыть окно их квартиры от брошенного ими яйца. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать пострадавшего Марьяна Кононова, отметив, что жители не впервые замечают этих детей за подобными деяниями.

«В ноябре вечером я и мои три сына ужинали, а в нашем подъезде в это время сидела толпа подростков от 12 до 16 лет — орали и мусорили. Мои соседи стали их выгонять, и когда они уходили, бросили мне яйцо в окно. Я была в этот момент у окна и увидела, кто это сделал — девочка Вероника (имя изменено) 12 лет. Я одеваюсь и за ними, их было на тот момент восемь человек (пятеро парней и три девчонки). Сын одну меня не отпустил и пошел со мной. Когда мы подошли к этой компании, эта девочка нас увидела и начала убегать. Сын ее догнал, схватив за куртку, и они спокойно подошли обратно ко мне. Сын ее отпустил, а я перехватила, держала ее за рукав куртки и повела ее обратно к нашему окну. Сказала ей: «Ты будешь мыть окно от яйца». Она не отказалась. Подошли к подъезду, она стояла ждала, пока я вынесу ей стремянку, средство для мытья окон, а в это время она дала свой телефон одному из парней и попросила позвонить старшему брату», — сказала она.

По словам женщины, во время телефонного разговора старшему брату девочки сообщили, что ее якобы душили. Когда юноша пришел к месту происшествия, компания подростков начала подначивать его защитить сестру — тогда он избил сына Марьяны.

«Я несколько раз сказала ему, что это провокация, все вранье, никто не душил. Так как компания от него ждала «подвига», он исподтишка ударил моего сына в челюсть, кровь сразу брызнула, сын потерял сознание, упал и начал биться в судорогах. Он хотел ударить его еще раз в лицо, но я вцепилась в его руку. Один из парней меня оттолкнул, и они начали уже толпой пинать моего сына ногами на моих глазах, я кричала, что он уже без сознания. И пока не влезла уже между ними и не начала закрывать сына спиной, они не останавливались. Остановились, когда я была между ними. И тогда он сказал всем уходить, и подростки спокойным шагом ушли, с улыбкой обсуждая свой поступок. На крики вышли соседи, в этот момент я на себе затаскивал в квартиру сына, он поднялся, но стоять не мог, падал. Сосед быстро отвез нас на скорую. Пока ехали, я вызвала сразу на скорую полицию и позвонила матери этих детей, объяснила ситуацию и попросила приехать», — уточнила она.

Марьяна подчеркнула, что у ее сына были «рваные раны двух губ и сотрясение», ему наложили шесть швов. Позднее женщина узнала, что мать напавших на ее сына детей работает в городской администрации и состоит в комиссии по делам несовершеннолетних — после произошедшего она написала на семью встречное заявление, утверждая, что Марьяна с сыном напали на ее дочь.

«Мать подростков с мужем и детьми приехали на скорую, дети сидели с виноватыми лицами, а мама пыталась на меня наехать со словами: «Она же ребенок, как это так, ее заставили мыть яйцо с окна...» Девочка в поздний вечер в будни сидит в чужом подъезде и наводит бардак, а потом кидает в окна яйца. Для этого она, значит, не ребенок уже, это можно, а убрать за собой это она еще ребенок. Я поняла, что с ней говорить без толку. На следующий день мы пошли в ПДН и там уже написали второе заявление от лица сына. И в этот день я узнаю, что мать этих детей Елена работает в администрации, состоит в КДН и преподает в школе обществознание. Она начала переворачивать ситуацию в другую сторону, рассказывать совсем другую историю с кучей вранья. Начала говорить, что мы и за волосы дочь таскали, и удушающий захват делали, и насильно ее раздевали при всех. Она написала на нас встречное заявление и при сотруднике полиции сказала мне: «Я могу не подавать заявления, если вы заберете свое», — посетовала она.

Еще одна жительница Тарусы Владислава (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что та же 12-летняя Вероника на прошлой неделе избила и ее дочь в школе, а также вымогала деньги за «спокойную жизнь», несмотря на продолжающееся следствие по предыдущему конфликту.

«Мой ребенок далек от уличных компаний. Многократный призер муниципальных олимпиад, пишет книги. Шла по коридору с подругой, увидела двух девочек, после небольшого разговора одна из девочек на нее напала (спортсменка-самбистка, входящая в вышеуказанную компанию). Она применила серию бойцовских бросков (через плечо, через ногу, через прогиб), далее сделала болевой захват. За спокойную жизнь Вероника требовала оплату с дочери. Дочь сейчас визуально хорошо [выглядит], но из-за потрясения в момент нападения есть работа для психолога», — пожаловалась женщина.

До этого несколько жителей Тарусы рассказали в соцсетях о компании подростков, которые избивают других детей, кидают в окна местных яйца и бросают предметы в мимо проезжающие машины.

После резонанса в сети ситуацию прокомментировал глава городской администрации Михаил Голубев, назвав произошедшее «конфликтом подростков» и попросив правоохранительные органы дать оценку произошедшему.

«По итогам данной правовой оценки вынесем все материалы на рассмотрение районной комиссии по делам несовершеннолетних, где и будут приняты меры в соответствии с законодательством. Поясню сразу, сотрудник администрации района (мама одной из сторон конфликта) не будет являться членом КДН на момент рассмотрения», — написал он.

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