Жители Воронежа пожаловались на мальчика, нападающего на детей с палкой и топором

Жители воронежского ЖК «Лазурный» пожаловались на мальчика, который замахивался на детей топором. Местная жительница Елена рассказала «Газете.Ru», что этот ребенок так поступает не в первый раз.

«Сын пострадал от рук этого Пети (имя изменено). Он катался на качелях, к нему подошли мальчики и начали вымогать деньги, так как несколько дней назад он играл с нашей соседкой, и [девочка] испачкала одному из мальчиков штанину. Подошли и сказали: давай нам 100 рублей, так как ты дружишь с этой девочкой, ты нам тоже обязан. Эти мальчики сказали Пете, что мой сын виновник. Он берет огромную палку и начинает бить со всей силы, с такой яростью, как показывают в фильмах про злодеев. Я начинаю кричать, но меня разделяют дорога и забор. Петя смотрит на меня и продолжает бить сына по спине. Смысл в том, что если бы меня там не было, и если бы они нашли эту девочку, — ее мама тоже написала заявление за вымогательство, они же ее искали, а сын попал под раздачу — то увезли бы ее на скорой. И сына бы увезли, если бы рядом я не находилась», — рассказала о нападении Елена.

По словам женщины, родители мальчика никак не реагируют на его агрессивное поведение. После инцидента с сыном Елене удалось связаться с отцом обидчика, который заявил, что мальчик — идеальный ребенок.

«Дети, конечно, дерутся, все бывает. Но чтобы с такой агрессией, из за спины, когда взрослый человек окрикивает ребенка, а он в наглую дальше это делает — я такое встречаю впервые. Я попросила номер телефона его папы. Он сказал, что он не знает, но потом дал. Папа ответил, что его сын ни в чем не виноват, он себя ведет хорошо, он идеальный ребенок. Я говорю, что тогда буду писать заявление. Он говорит: пишите, мне все равно, ему ничего не будет, а ваша филькина грамота ни к чему не обязывает. И этот мальчик пугает нас своим папой», — подчеркнула она.

Елена отметила, что в полицию написано уже не одно заявление по факту поведения ребенка, однако он продолжает свободно гулять во дворе и нападать на детей.

«Выяснили, что заявлений очень много. Бабушка подошла одна — ее внучка вообще лежит в больнице с сотрясением. Внучке так то 17 лет, и он ей организовал это сотрясение. То есть была и скорая, и полиция. Заявление написано и, как мне сказала бабушка, тоже никакого результата нет. Я понимаю, что уголовной ответственности там не грозит, но хотелось бы посмотреть родителям в глаза за такого ребенка. И чтобы они хотя бы извинились за него. Не знаю, как таких наказывать должны. На экспертизу пусть его отправляют, лечат, но его нужно отсюда убирать. Он сейчас на районе у нас и каждый день от него страдают дети», — заключила она.

До этого «Вести Воронеж» сообщали, что в минувшую субботу, 27 октября, жители ЖК «Лазурный» были напуганы агрессивным поведением мальчика, который появился на территории комплекса с топором. По словам очевидцев, мальчик задирал других детей.

Одна из местных жительниц заметила агрессивного ребенка и отобрала у него топор. Жители отмечают, что мальчик давно известен своими выходками: он царапает и взламывает чужие машины, а однажды сбросил самокат с 17-го этажа.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик жестоко избил ребенка на детской площадке в Иркутске.