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Главный флаг Украины в Киеве сняли с флагштока

Киевская администрация сообщила о снятии главного флага Украины из-за непогоды

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Global Look Press

Главный флаг Украины в Киеве у монумента «Родина-мать» пришлось снимать с флагштока. Об этом сообщила Киевская городская администрация.

Власти пояснили, что решение принято из-за сильных ветров. По данным синоптиков, 16 декабря в Киеве порывы ветра достигают 25–28 м/с, в столице объявлен оранжевый уровень опасности. Флаг вернут на место после улучшения погоды, заключили в администрации.

Размер полотнища составляет 24 метра в длину и 16 — в ширину, а высота флагштока составляет почти 90 метров.

На прошлой неделе главный флаг Украины в столице из-за непогоды снимали дважды. До этого стало известно о повреждении самого большого флага Украины. Главное знамя временно сняли для замены полотнища. По информации «Киевзеленстроя», флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по замене флага завершили к 11 декабря, и затем вернули его на место.

Ранее на Украине в рекламе шоу показали карту страны без Крыма.

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