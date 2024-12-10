В Киеве сняли главный флаг Украины

В Киеве из-за сильного ветра был поврежден самый большой флаг страны около монумента «Родина-мать». Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища. По информации «Киевзеленстрой», флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в администрации.

Работы по замене флага планируют завершить к 11 декабря.

Осенью скандальный инцидент с украинским флагом произошел в Казахстане. 27 ноября российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В этот день на рекламном экране у театра «Астана Опера» появился украинский флаг.

Позже государственная техническая служба (ГТС) Казахстана сообщила, что появление украинского флага на одном из LED-экранов Астаны во время государственного визита президента РФ Владимира Путина связано с хакерской атакой.

Ранее в Киеве активисты подполья подожгли флаг Украины.