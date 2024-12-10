В РФ заблокировали счета тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма

Счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, заблокировали в РФ с начала 2024 года. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Во вторник, 10 декабря, он принял участие в совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ). Участники встречи подвели итоги работы в текущем году, а также определили приоритетные направления деятельности на 2025 год.

«Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований», — рассказал Бортников во время совещания.

Он добавил, что на заблокированных счетах находятся денежные средства на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Также директор ФСБ прокомментировал работу правоохранительных органов и Роскомнадзора, направленную на защиту информационного пространства от пропаганды терроризма и иных радикальных идей. По его словам, в течение года из интернета было удалено более 120 тыс. материалов с соответствующим содержанием.

Ранее в НАК раскрыли число террористических актов, предотвращенных на территории РФ в 2024 году.