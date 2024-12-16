Хинштейн посоветовал надеть погоны чиновникам, комментирующим действия ВС РФ

Чиновники, которые хотят почувствовать себя «военными стратегами», комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, могут «надеть погоны». Об этом сказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что поводом для такого высказывания стал доклад председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова. Чиновник в ходе доклада назвал число украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сбили средства противовоздушной обороны за минувшую неделю. В ответ на предоставленную статистику Хинштейн выразил сомнения на тему того, что у Горбунова есть полномочия озвучивать подобные данные в прямом эфире.

Хинштейн заявил, что ему «кажется неправильным», когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем.

По мнению врио губернатора, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона начинают «выступать как военачальники», а также дают оценку действиям российских вооруженных сил — подобная практика является «абсолютно недопустимой». Хинштейн подчеркнул, что озвученные Горбуновым данные, как и цифры, должны приводить уполномоченные ведомства.

«Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — указал врио губернатора.

Хинштейн до этого заявлял, что с первых дней его работы на посту врио губернатора поступило большое количество жалоб от жителей региона. По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Хинштейн дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за ситуации на дорогах.