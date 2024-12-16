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Хинштейн посоветовал надеть погоны чиновникам, комментирующим действия ВС РФ

Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС России чиновникам надеть погоны

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Чиновники, которые хотят почувствовать себя «военными стратегами», комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, могут «надеть погоны». Об этом сказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что поводом для такого высказывания стал доклад председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова. Чиновник в ходе доклада назвал число украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сбили средства противовоздушной обороны за минувшую неделю. В ответ на предоставленную статистику Хинштейн выразил сомнения на тему того, что у Горбунова есть полномочия озвучивать подобные данные в прямом эфире.

Хинштейн заявил, что ему «кажется неправильным», когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем.

По мнению врио губернатора, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона начинают «выступать как военачальники», а также дают оценку действиям российских вооруженных сил — подобная практика является «абсолютно недопустимой». Хинштейн подчеркнул, что озвученные Горбуновым данные, как и цифры, должны приводить уполномоченные ведомства.

«Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — указал врио губернатора.

Хинштейн до этого заявлял, что с первых дней его работы на посту врио губернатора поступило большое количество жалоб от жителей региона. По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Хинштейн дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за ситуации на дорогах.

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