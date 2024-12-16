Хинштейн раскритиковал бизнесменов за взимание платы за склады для гумпомощи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания в правительстве региона раскритиковал решение предпринимателей взимать плату за пользование складами для гуманитарной помощи. Трансляция заседания проводилась в группе администрации области в социальной сети «ВКонтакте».

«Размещение таких складов <…> должно осуществляться на безвозмездной основе. Те из представителей бизнеса, кто сегодня это понимает, — это действительно социально ответственные люди. Те, кто хочет с этого, так сказать, что-то получить, три копейки какие-то, должны понимать, что это им станет дороже», — сказал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что власти не оставят проблему без внимания. По его словам, вопрос о взимании платы за аренду складов будет решен.

12 декабря Хинштейн сообщил, что вопрос о списании кредитов с жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, должен решаться индивидуально. Он подчеркнул, что курянам и так дали отсрочку, но некоторым «хочется все и сразу».

Ранее Хинштейн пригрозил чиновникам «волшебным пенделем».