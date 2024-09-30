Российский комик Чабдаров рассказал, как получил «токсикоз» от США

Российский комик Расул Чабдаров недавно побывал в США и после возвращения домой заявил, что испытал «токсикоз» от американского общества. О своей поездке за границу он рассказал в видео, которое появилось на YouTube-канале юмориста Хетага Хугаева.

Артисты уточнили, что вместе посетили город Лос-Анджелес. Однако во время беседы Чабдаров признался, что в какой-то момент его начала раздражать излишняя приветливость местных жителей.

«Я уже ненавидел, меня уже бесило это их: «Oh! Life is good» («Жизнь прекрасна» — «Газета.Ru»)», — пояснил комик.

По словам Хугаева, в конце концов его коллега даже начал игнорировать сотрудников гостиницы и передразнивать других американцев. Как сказал юморист, своим поведением его приятель по-настоящему «обижал людей».

В свою очередь, Чабдаров отметил, что пресытился США и хотел поскорее вернуться в родную страну.

«Я не ожидал, что я настолько люблю Россию», — добавил он.

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