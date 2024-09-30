Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский комик Чабдаров рассказал, как получил «токсикоз» от США

Чабдаров заявил, что в США его раздражала приветливость американцев

close
Кадр из шоу «Stand Up» на ТНТ

Российский комик Расул Чабдаров недавно побывал в США и после возвращения домой заявил, что испытал «токсикоз» от американского общества. О своей поездке за границу он рассказал в видео, которое появилось на YouTube-канале юмориста Хетага Хугаева.

Артисты уточнили, что вместе посетили город Лос-Анджелес. Однако во время беседы Чабдаров признался, что в какой-то момент его начала раздражать излишняя приветливость местных жителей.

«Я уже ненавидел, меня уже бесило это их: «Oh! Life is good» («Жизнь прекрасна» — «Газета.Ru»)», — пояснил комик.

По словам Хугаева, в конце концов его коллега даже начал игнорировать сотрудников гостиницы и передразнивать других американцев. Как сказал юморист, своим поведением его приятель по-настоящему «обижал людей».

В свою очередь, Чабдаров отметил, что пресытился США и хотел поскорее вернуться в родную страну.

«Я не ожидал, что я настолько люблю Россию», — добавил он.

27 сентября российский комик Денис Чужой, переехавший в Испанию, рассказал о минусах жизни в этой стране. Он отметил, что самыми большими проблемами являются жаркая погода и высокий риск быть ограбленным.

Ранее белорусский юморист Слава Комиссаренко сравнил жизнь в Турции с хаосом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами