Yota отменит роуминг в Крыму

Сотовый оператор Yota отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года.

В июле ФАС выдала предупреждение крупнейшим российским операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание доплаты при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе. В службе отметили, что с 1 января в регионе созданы экономические условия для оказания услуг связи без взимания доплаты.

В ноябре «Мегафон» исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы России по отмене роуминга в Крыму. До этого аналогичное решение принял «Билайн».

Ранее стало известно, что Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе.