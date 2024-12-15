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В США призвали не делать ставок против Илона Маска

Business Insider: миллиардер Тиль посоветовал «не делать ставки» против Маска

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Против американского предпринимателя и бизнесмена Илона Маска не стоит «делать ставок». Об этом заявил его бизнес-партнер, миллиардер Питер Тиль, передает Business Insider.

Миллиардер напомнил, как Кремниевая долина США в 2000-е годы недооценивала бизнесмена и считала его автомобильную компанию Tesla и ракетную компанию SpaceX «суперсумасшедшими».

Также Тиль отметил, что если бы только одна компания Маска добилась успеха, это стало бы необычайной удачей, тогда как «невероятный успех» Tesla и SpaceX говорит о том, что на самом деле предприниматель «знает о риске то, чего не знают все остальные».

По словам Тиля, многие действия Маска со стороны действительно казались «сумасшедшими и рискованными», но тем не менее, каким-то образом сработали.

«Никогда не стоит делать ставки против Илона», — посоветовал бизнесмен.

11 декабря стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $400 миллиардов. Сообщалось, что последним катализатором роста его состояния стала инсайдерская продажа акций SpaceX, в результате чего чистый капитал Маска увеличился примерно на $50 миллиардов — до $439,2 миллиарда.

Ранее Маск выразил нежелание быть признанным человеком года по версии журнала Time.

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