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Россиянам объяснили, отличаются ли лекарства-дженерики от оригинальных

Специалист Ковач: лекарства-дженерики не отличаются от оригинальных

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Лекарства-дженерики, которые создаются по аналогии с оригинальными препаратами, обладают той же эффективностью, если фармкомпания строго соблюдает стандарты GMP и требования к качеству препарата. Об этом kp.ru рассказал руководитель международного направления «Общая медицина» компании «Гедеон Рихтер» Бенце Ковач.

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов, в свою очередь, также посоветовал обращать внимание на репутацию производителя дженериков перед их покупкой.

«Вообще, в мире немало фармкомпаний, которые изначально специализируются именно на разработке и выпуске дженериков. Зачем платить за бренд, если можно лечить качественно, но дешевле?» — добавил доктор медицинских наук, руководитель рабочей группы по организации ОМС (обязательного медицинского страхования) Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

Эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний, экс-руководитель отделов эффективности продаж и бизнес-аналитики в AstraZeneca и Bayer Алексей Огарков до этого рассказал «Газете.Ru», что стоимость препарата прежде всего зависит от того, является ли он инновационным — то есть разработанным впервые из новой химической формулы.

Ранее академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной».

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