Эксперт рассказал, из чего складывается стоимость фармацевтических препаратов

Формирование стоимости лекарственных препаратов — сложный процесс, который зависит от множества факторов. Алексей Огарков, эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний, ex-руководитель отделов эффективности продаж и бизнес-аналитики в AstraZeneca и Bayer, рассказал «Газете.Ru», из чего складывается итоговая стоимость лекарства.

По словам эксперта, прежде всего, стоимость препарата будет зависеть от того, является ли он инновационным — то есть разработанным впервые из новой химической формулы.

«Разработка такого средства стоит дорого, так как включает в себя многолетнюю работу команды ученых и врачей, а также проведение нескольких этапов клинического исследования. Чтобы создать один лекарственный препарат, исследователи перебирают от 5 до 10 тыс. молекул. Затем препарат необходимо протестировать в несколько этапов. Традиционно тестирование состоит из 4 частей: предклинические исследования и последующие три фазы испытаний. В среднем у фармкомпаний уходит около 30% товарооборота на разработку и исследования», — объяснил он.

Производство дженериков — то есть аналогов уже существующих на рынке препаратов, — менее затратное. В зависимости от ряда факторов, этот процесс стоит меньше на 20-90%. Цена таких препаратов ниже еще и потому, что после окончания патента на оригинальное средство сразу несколько компаний берутся за создание аналогов, конкурируя между собой и тем самым снижая рыночную стоимость.

«В конечную стоимость препарата входят и обязательные затраты компании на свое существование: операционную, административную и маркетинговую деятельность. В случае если лекарственное средство предназначено для продажи без рецепта, то в бюджет будут входить и затраты на рекламу. Безрецептурные препараты для сложных хронических заболеваний рекламировать нельзя. Как правило, фармкомпании не тратят большое количество денег на рекламу и продвижение, чтобы соответствовать этическим стандартам. Помогает им в этом отдел бизнес-аналитики, который просчитывает оптимальную стратегию вывода препарата в рынок и стремится минимизировать расходы на всех этапах продвижения. Основные затраты в этом направлении приходятся на информирование врачей и фармацевтов о показаниях и дозировках для разных профилей пациентов, так как именно фармкомпания как создатель формулы обладает всеми данными о действии препарата. Передача этих знаний врачам и пациентам — это обязательная функция», — добавил эксперт.

Кроме этого, как правило, помимо основного действующего вещества, в состав препарата входят и вспомогательные составляющие. Их добавление влияет на характеристики и конечную стоимость препарата. Зачастую они призваны купировать нежелательные побочные эффекты, которые могут возникать от приема основного действующего вещества. Этим объясняются различия в составе лекарственных средств, которые выполняют одну и ту же функцию.

«Также иногда компании добавляют формулы для коррекции вкуса лекарства. Чаще всего такие добавки необходимы для производства лекарств для детей. К примеру, ребенка очень тяжело уговорить принять обычный рыбий жир, но этот продукт, сделанный в форме мармеладок, значительно упростит лечение. Когда один из препаратов не подходит пациенту и вызывает у него нежелательные реакции, врач может заменить лечение на аналогичный препарат другого бренда, состав которого создан таким образом, чтобы устранить конкретные побочные эффекты», — подчеркнул Огарков.

По словам специалиста, главное при выборе препарата — не цена, а рекомендация специалиста.

«Очень важно соблюдение курсового лечения, так как многие препараты начинают действовать после накопления в организме. Например, краткодействующие препараты могут быстро снять симптомы, но не лечить основную проблему. Это не значит, что препарат хороший или плохой. Он выполняет определенную функцию, которую определил врач. Если кратковременное лечение не подходит, то специалист выпишет препарат с долгосрочным эффектом, и тогда важно пропить весь рекомендованный курс, чтобы достичь эффекта. Многие современные препараты имеют комбинированный эффект — краткосрочный и долгосрочный. Но только врач может определить, какой препарат необходимо использовать», — резюмировал он.

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