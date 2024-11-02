Врач оценил эффективность препаратов от алкоголизма

Действие препаратов для лечения алкоголизма ограничено, потому что сами по себе таблетки не смогут вылечить зависимость. Об этом РИАМО рассказал главврач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

По его словам, их можно использовать только для облегчения симптомов или снижения тяги к алкогольным напиткам. При этом они не смогут устранить причины, из-за которых человек выпивает. Эксперт подчеркнул, что эффективность во многом будет зависеть от мотивации пациента.

«Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», — объяснил Вашкин.

Он добавил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом важно сочетать медикаментозное лечение с психотерапией, работой над образом жизни, решением социальных и психологических проблем.

Психолог Джоанна Джонс до этого говорила, что желание употреблять спиртное из-за эмоциональных переживаний является четким сигналом о наличии тяги к алкоголю. По мнению специалиста, употребление спиртного с целью расслабиться после трудного дня указывает на наличие проблем с алкоголем или на то, что они могут появиться в будущем.

Ранее врач предупредил об опасности самостоятельного приема лекарств от алкоголизма.