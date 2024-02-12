Каждый десятый российский рекрутер отказал в приеме на работу соискателю с татуировками

Каждый десятый из ответственных за подбор персонала российских специалистов отказывал в найме соискателю из-за наличия у него татуировок. Об этом со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob сообщает информационное агентство РБК.

Сервис провел опрос среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций. Респонденты подчеркнули, что формально наличие татуировок не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Но при этом 10% из них отметили, что реальной причиной отказа в найме были именно татуировки.

В 2022 и 2023 годах соискателям отказали в работе из-за наличия татуировок 14% и 13% рекрутеров. Таким образом, показатель 2023 года в 10% снизился до уровня 2021 года.

Опрос, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет показал, что 26% из них положительно относятся к татуировкам. Не одобряют их около половины — 42%. Еще 32% не смогли определиться с собственным мнением. Примечательно, что женщины чаще мужчин одобрительно относятся к наличию татуировок.

О желании набить татуировку заявили 15% опрошенных.

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