Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Каждый десятый российский рекрутер отказал в приеме на работу соискателю с татуировками

SuperJob: в России 10% рекрутеров отказывают в найме соискателю с татуировками

close
100%
@amberrose/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Каждый десятый из ответственных за подбор персонала российских специалистов отказывал в найме соискателю из-за наличия у него татуировок. Об этом со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob сообщает информационное агентство РБК.

Сервис провел опрос среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций. Респонденты подчеркнули, что формально наличие татуировок не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Но при этом 10% из них отметили, что реальной причиной отказа в найме были именно татуировки.

В 2022 и 2023 годах соискателям отказали в работе из-за наличия татуировок 14% и 13% рекрутеров. Таким образом, показатель 2023 года в 10% снизился до уровня 2021 года.

Опрос, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет показал, что 26% из них положительно относятся к татуировкам. Не одобряют их около половины — 42%. Еще 32% не смогли определиться с собственным мнением. Примечательно, что женщины чаще мужчин одобрительно относятся к наличию татуировок.

О желании набить татуировку заявили 15% опрошенных.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф опубликовал фото с новой девушкой Разият Салаховой.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами