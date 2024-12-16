Россиянам рассказали, что будет с ценами на живые елки к Новому году

Стоимость живых елок к Новому году увеличится примерно на 15-20%, рост затронет как импортные, так и отечественные деревья. Об этом kp.ru рассказал совладелец компании «Елки.биз» Владимир Борисов.

«Тут момент психологический — многие товары растут в цене постоянно в течение года, но по чуть-чуть. И получается не так заметно. А за елками мы ходим раз в год — и каждый раз сравниваем нынешние цены с ценами прошлого года, которые еще хорошо помним. Поэтому кажется, что рост резкий», — уточнил эксперт.

По его словам, отечественные елки тоже увеличиваются в цене из-за нехватки персонала, а также подорожания транспорта и рабочей силы. Борисов добавил, что розничная стоимость деревьев может также варьироваться от их породы, размеров, внешнего вида.

Исследование до этого показало, что большинство жителей России предпочитают украшать свои дома елками за неделю до Нового года — так ответили 53% участников опроса. Непосредственно в день праздника на это решаются лишь 5% россиян. В основном россияне ставят искусственные елки (75%), живые деревья покупают лишь 25% опрошенных.

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