Стало известно, в какие даты россияне ставят новогодние елки в своих домах

Большинство жителей России предпочитают украшать свои дома елками за неделю до Нового года — так ответили 53% участников соответствующего опроса. Непосредственно в день праздника на это решаются лишь 5% россиян, приводит RT результаты исследования.

В основном россияне ставят искусственные елки (75%), живые деревья покупают лишь 25% опрошенных. Также выяснилось, что у 70% участников исследования сохранились старые советские елочные игрушки, однако каждый год раритетные украшения используют лишь 55% респондентов.

Что касается общей суммы, которую жители отдают за украшение дома к праздникам, то у большинства на это уходит до 10 тыс. рублей (77%). Помимо елки, жители покупают игрушки для нее, гирлянды и дождик. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки при украшении домов используют 44% опрошенных, а снежинки и другие фигурки на окна клеят 39% россиян.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе ответов более 10 тыс. жителей России.

До этого специалисты выяснили, сколько человек планируют запускать салюты на предстоящий Новый год – оказалось, что на это решатся не более 13% россиян. Еще 86% опрошенных ответили, что никогда не запускали фейерверки и в этот раз не планируют, а многие вообще считают пиротехнику пустой тратой денег.

Россияне ранее ответили, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.