Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в какие даты россияне ставят новогодние елки в своих домах

RT: более половины россиян ставят елку в доме за неделю до Нового года

close
Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

Большинство жителей России предпочитают украшать свои дома елками за неделю до Нового года — так ответили 53% участников соответствующего опроса. Непосредственно в день праздника на это решаются лишь 5% россиян, приводит RT результаты исследования.

В основном россияне ставят искусственные елки (75%), живые деревья покупают лишь 25% опрошенных. Также выяснилось, что у 70% участников исследования сохранились старые советские елочные игрушки, однако каждый год раритетные украшения используют лишь 55% респондентов.

Что касается общей суммы, которую жители отдают за украшение дома к праздникам, то у большинства на это уходит до 10 тыс. рублей (77%). Помимо елки, жители покупают игрушки для нее, гирлянды и дождик. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки при украшении домов используют 44% опрошенных, а снежинки и другие фигурки на окна клеят 39% россиян.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе ответов более 10 тыс. жителей России.

До этого специалисты выяснили, сколько человек планируют запускать салюты на предстоящий Новый год – оказалось, что на это решатся не более 13% россиян. Еще 86% опрошенных ответили, что никогда не запускали фейерверки и в этот раз не планируют, а многие вообще считают пиротехнику пустой тратой денег.

Россияне ранее ответили, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами