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В Иркутской области арестовали двух сторонников экстремистской организации

МВД: в Тулуне арестовали двух сторонников экстремистской организации

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РИА Новости

Полиция в городе Тулуне Иркутской области задержала двух сторонников экстремистской организации 30 и 35 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

Название организации не раскрывается. Молодые люди являются ее приверженцами с января 2022 года, рассказали в полиции.

По данным МВД, двое подозреваемых связаны с 33-летним «смотрящим за городом Тулун», который был задержан в ноябре по делу об участии в экстремистской деятельности. Предварительно установлено, что мужчины распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений.

Следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ — «Участие в деятельности организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. По месту их жительства были изъяты сотовые телефоны и другие предметы, свидетельствующие об участии и организации экстремистского движения.

Ранее стало известно, сколько терактов предотвратили в России за год.

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