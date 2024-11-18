В Тулуне задержали «смотрящего за городом»

В городе Тулуне в Иркутской области задержали «смотрящего за городом» за экстремизм вместе с пятью подельниками. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

«33-летний местный, имея высокий статус в криминальном мире, выполнял организационно-распорядительные функции, а также назначал «смотрящих» в исправительных учреждениях Тулунского района», — рассказали полицейские.

Сообщалось, что мужчина участвовал в разрешении конфликтных ситуаций между преступниками, искал нелегальные источники дохода, а также контролировал поступление денежных средств в «воровскую казну» и их распределение. Задержанному грозит от года до шести лет за участие в деятельности экстремистской организации.

Во время обыска у мужчины и его подельников изъяли пистолет, 23 сим-карты, 2 ноутбука, 10 телефонов, банковские карты, 10 боевых патронов, игральные карты и нарды с экстремисткой атрибутикой, а также паспорта граждан и расписки о займе денежных средств и письма с атрибутикой криминальной субкультуры. Кроме того, у него обнаружили «прогоны», «уклады» и иные предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.

До этого ОМОН и СОБР задержали до 20 человек после разборок со стрельбой в Тутаеве в Ярославской области. Правонарушители прибыли в город из Рыбинска.

Ранее всем чиновникам посоветовали «годик» посидеть в тюрьме.