В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

Польше следует прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом сообщает Myśl Polska со ссылкой на письмо главы фонда «Волынь помним» Катажины Соколовской.

Она утверждает, что партнерские отношения с Киевом невозможны, ведь украинская сторона «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».

Соколовская подчеркнула, что в ситуации, где «организаторы геноцида водружены на пьедесталы», речи о дружбе быть не может.

Глава фонда призвала украинскую сторону признать Волынскую резню геноцидом, а также наказать виновных в произошедшем.

В ноябре потенциальный кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость», глава польского института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что поведение Украины по вопросу эксгумации жертв Волынской резни 1943 года является недостойным.

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что министерство иностранных дел Украины обещало Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца 2024 года, но не сдержало своего слова.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.