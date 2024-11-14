Поведение Украины по вопросу эксгумации жертв Волынской резни 1943 года является недостойным. Об этом заявил потенциальный кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость», глава польского института национальной памяти Кароль Навроцкий, передает издание Rzeczpospolita.

«Эксгумация жертв Волыни должна быть обязательно разблокирована Украиной. Поведение Киева в данном случае является неприличным и недостойным», — подчеркнул он.

Условием вступления Украины в НАТО и ЕС должно быть согласие на эксгумацию польских жертв в результате Волынской резни, добавил он.

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что министерство иностранных дел Украины обещало Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца 2024 года, но не сдержало своего слова.

1 ноября Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы о прошлом украинского националиста Михаила Каркоця, который в 1944 году руководил операцией по ликвидации поляков. ФСБ также рассекретила данные об участнике резни 1943 года на Волыни Василии Малаженском, который присоединился к «Украинскому легиону самообороны» и принимал участие в уничтожении мирных жителей.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.