Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Челябинской области предупредили о метели и гололедице

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за метели

close
Gleb Garanich/Reuters

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий с 16 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Погоду в Челябинской области 16 декабря будет определять атмосферный фронт высокого давления», — говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В регионе ожидается снегопад. В отдельных районах синоптики прогнозируют метели, на дорогах от наката образуется гололедица.

Погоду существенно ухудшит сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 3°С до 8°С мороза.

В МЧС призвали жителей области быть особенно внимательными на дорогах, одеваться теплее и избегать скользких участков по дороге на работу и домой.

До этого стало известно, что непогода накроет юг России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 29 м/с.

Ранее перец чили стал менее острым в связи с глобальным потеплением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами