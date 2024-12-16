Жителей Челябинской области предупредили о метели и гололедице

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий с 16 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Погоду в Челябинской области 16 декабря будет определять атмосферный фронт высокого давления», — говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В регионе ожидается снегопад. В отдельных районах синоптики прогнозируют метели, на дорогах от наката образуется гололедица.

Погоду существенно ухудшит сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 3°С до 8°С мороза.

В МЧС призвали жителей области быть особенно внимательными на дорогах, одеваться теплее и избегать скользких участков по дороге на работу и домой.

До этого стало известно, что непогода накроет юг России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 29 м/с.

Ранее перец чили стал менее острым в связи с глобальным потеплением.