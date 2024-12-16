Сильный ветер до 29 м/с прогнозируют на юге России

Непогода накроет юг России: ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 29 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской России приближается ложбина с резко выраженным фронтальным разделом, и это приведет к опасным явлениям погоды», — отметил он.

По прогнозу, в Ростовской области ожидается гололед и налипание мокрого снега. Ветер в регионе усилится до 25 м/с. Еще хуже погода будет в Краснодарском крае. Вильфанд рассказал о сочетании сразу нескольких метеоопасных явлений: дожде, переходящем в мокрый снег, грозе и сильнейших порывах ветра. В Ставропольском крае во вторник, 17 декабря, ветер будет дуть со скоростью до 28 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что переход через ноль градусов всегда критичен для юга европейской России.

До этого Вильфанд назвал непогоду причиной крушения танкеров в Азовском море.

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