В Москве в понедельник ожидается метель

В Москве в понедельник местами прогнозируются сильные осадки в виде снега и метель. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили о налипании снега на проводах и деревьях, а также о гололеде. Не исключены заносы на дорогах, отмечается в прогнозе.

Днем в столице ожидается от -1 до +1°C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 7 до 12 м/c, местами возможны порывы до 17 м/c, добавили в Гидрометцентре.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что в ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -15°C. Это будет самая низкая температура предстоящей недели, добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали январские сугробы, высота которых местами увеличилась до 26 см. По его словам, за прошлые сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы.

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