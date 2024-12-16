Кабмин одобрил проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Российское правительство без каких-либо замечаний поддержало законопроект о введении специальных рублевых счетов для доходов иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Документ внесли в парламент по инициативе группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве кабмина.

Теперь иноагентов обязуют использовать спецсчет для получения средств за использование результатов их интеллектуальной деятельности и брендов.

Накануне в Сербии выступили против принятия закона об иноагентах. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в ходе обращения к нации. Соответствующая инициатива была выдвинута партией «Движение социалистов». Законопроект «Об особом регистре агентов иностранного влияния» предлагает обязать министерство юстиции Сербии регистрировать некоммерческие организации, задействованные в избирательных процессах и финансируемые из-за рубежа.

Ранее три российских художника стали иноагентами.