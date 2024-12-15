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В Сербии выступили против принятия закона об иноагентах

Президент Сербии Вучич выступил против принятия закона об иноагентах

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Darko Vojinovic/AP

В Сербии нет необходимости в принятии закона об иностранных агентах. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

По его словам, на принятие соответствующего решения повлияло несколько причин.

«Действительно, многие во фракции Сербской прогрессивной партии считают, что в этом есть хорошие элементы, взятые в законодательстве США, Западной Европы и России, которые могли бы быть приняты, но мой ответ — нет», — заявил Вучич.

Соответствующая инициатива была выдвинута партией «Движение социалистов». Законопроект «Об особом регистре агентов иностранного влияния» предлагает обязать министерство юстиции Сербии регистрировать некоммерческие организации, задействованные в избирательных процессах и финансируемые из-за рубежа. Также документ предусматривает штрафы за нарушение правил. Так, они составили бы от 5 тыс. до 2 млн динаров (примерно от 4,7 тыс. до 1,8 млн рублей).

5 декабря телеканал RTS сообщил, что Евросоюз не стал открывать второй этап переговоров с Сербией о вступлении республики в содружество из-за позиции страны по антироссийским санкциям. По данным канала, против продолжения диалога выступили семь европейских стран, включая Хорватию и Нидерланды.

Ранее Вучич заявил, что Сербия стала бы членом ЕС, поддержав антироссийские санкции.

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