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Мурманские полицейские задержали подростка, избивавшего прохожих

В Мурманске задержали подростка, который избивал случайных прохожих

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Мурманске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который избивал случайных прохожих. Об этом сообщается в группе регионального управления МВД России в социальной сети «ВКонтакте».

Полицейские выявили в сети видеозаписи, на которых неизвестный наносил удары прохожим. Затем они нашли нарушителя. Подростка доставили в отдел полиции и опросили.

Поведение несовершеннолетнего рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних Мурманской области.

В ведомстве добавили, что отца подростка уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

12 декабря сообщалось, что в Мурманске 32-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения из-за обиды избил свою 35-летнюю возлюбленную. Женщину доставили в медицинское учреждение с различными травмами, врачи оценили нанесенные ей повреждения как вред здоровью средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя пострадавшей. Сообщается, что мужчина признался и раскаялся в содеянном.

Ранее трое российских подростков похитили сверстника ради денег, избили и облили зеленкой.

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