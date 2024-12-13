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Трое российских подростков похитили сверстника ради денег, избили и облили зеленкой

В Подмосковье трое подростков напали на сверстника и похитили его ради денег

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковнном Лыткарино подростки избили сверстника и облили его зеленкой из-за денег, сообщил РЕН ТВ.

Трое юношей напали на несовершеннолетнего в начале этого месяца. 1 декабря они остановили его посреди улицы, избили и пригрозили ножом. Когда злоумышленники потребовали денег, потерпевший послушался и открыл на телефоне банковское приложение. Однако перевести хулиганам деньги молодой человек не смог, так как их у него просто не было.

Тем не менее нападавшие не успокоились. Они вывезли жертву на открытый участок местности, где в очередной раз избили, распылили в лицо пострадавшему перцовый баллончик, а затем облили его зеленкой.

«Личности подозреваемых удалось установить. Один из них совершеннолетний, двум другим по 16 лет», – уточнил источник канала в полиции.

Вымогателей задержали и предъявили им обвинение в похищении человека. Они уже признали свою вину.

Ранее 15-летнему школьнику из Петербурга удалось сбежать от вымогателей, попросив один звонок.

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