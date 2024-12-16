Вильфанд прокомментировал причины крушения танкеров в Азовском море

Опасные погодные условия могли стать причиной крушения танкеров в Азовском море. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Проблема с танкерами, которая произошла в Азовском море — это след непогоды», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что Азовское море «очень чувствительно» к сильным ветрам, потому что оно мелкое. По словам специалиста, даже трехметровые волны в его акватории — «это катастрофа».

Научный руководитель Гидрометцентра сделал прогноз, что в начале новой недели неблагоприятные явления погоды будут сохраняться. В устье Дона, а также в Таманском заливе и Азовском море порывы ветра могут достигать 28 м/с, что приведет к повышению уровня воды до неблагоприятных отметок.

Накануне, в воскресенье, 15 декабря, в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. По данным МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Ранее моряк рассказал о крушении танкера в Керченском проливе.