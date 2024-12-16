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Глава СК затребовал доклад по делу о вспышке чесотки в интернате Бурятии

Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии

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Телеграм-канал «Следком»

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой в доме-интернате в Бурятии. Об этом сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале.

Доклад должен подготовить исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгений Лагацкий.

12 декабря стало известно, что в Баргузинском доме-интернате в Бурятии ввели карантин после того, как у 48 постояльцев обнаружили чесотку.

Очаг уже ликвидировали. На ситуацию обратили внимание в минздраве региона. По словам представителей ведомства, на место выехали врачи из кожно-венерологического диспансера. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Кожа — это самый большой орган нашего организма. Полностью эпидермис обновляется каждые 28−30 дней. Можно сказать, что каждый месяц человек живет с новой кожей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-венеролог «СМ-Клиника» Камилла Наджафова.

Ранее были названы шесть важнейших условий идеального визита к врачу.

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