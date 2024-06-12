Грибок и стафилодермия грозят при использовании чужого полотенца, заявила врач

Кожа — это самый большой орган нашего организма. Она постоянно обновляется и особенно активно это происходит в ее верхнем слое — эпидермисе. Полностью эпидермис обновляется каждые 28−30 дней. Можно сказать, что каждый месяц человек живет с новой кожей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-венеролог «СМ-Клиника» Камилла Наджафова.

Поверхность кожи покрывает гидролипидная мантия — тончайшая пленка.

«У каждого человека свой уникальный набор микроорганизмов, почти как отпечаток пальца, в том числе, живущих на коже. Число бактерий, обитающих в организме взрослого человека, превышает количество его собственных клеток. Среди них есть как полезные бактерии, так и те, которые начинают вредить при ослаблении защитных сил организма. Соответственно, при использовании полотенца, на нем остается индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже человека. А в условиях влажности, бактерии и грибы быстро размножаются», — объяснила врач.

По ее словам, когда вы используете чужое полотенце, вы можете принять на себя чужую микрофлору, особенно при повреждении гидролипидной мантии. А это чревато риском таких заболеваний, как: грибковые поражения кожи, ногтей и волос, стрептодермия и стафилодермия, чесотка, педикулез, обострение угревой болезни, различные венерические заболевания.

«Необходимо менять и свое полотенце не реже двух раз в неделю, стирать при 60-90 градусах, тщательно высушивать. Также стоит проветривать помещение после гигиенических процедур. Лучше использовать набор полотенец для рук, лица и тела, так как микрофлора и состояние кожного барьера отличаются в данных участках тела», — резюмировала специалист.

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