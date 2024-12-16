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Иллюзионист раскрыл миссию инопланетных кораблей на Земле

Ури Геллер назвал НЛО над военными базами США предупреждением от пришельцев

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Lionel Cironneau/AP

Израильский иллюзионист Ури Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, которые в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, пришельцы специально посылают аппараты на Землю, чтобы их заметили. Геллер считает, что представители внеземной цивилизации хотят похвастаться перед людьми своими технологиями, которые превосходят «все человеческие представления».

Иллюзионист добавил, что действия инопланетян — это «демонстрация силы».

Геллер добавил, что американские военные «неспособны ничего сделать» с НЛО.

В конце ноября сообщалось, что над четырьмя британскими авиабазами ВВС США заметили неопознанные беспилотники.

БПЛА заметили над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Он добавил, что полеты дронов могут быть частью «зловещего заговора».

На авиабазы было отправлено 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА. По их словам, замеченные дроны различались по внешнему виду и размеру.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос об инопланетянах.

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