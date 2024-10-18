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В Пентагоне ответили на вопрос об инопланетянах

Пентагон сообщил, что не располагает доказательствами визитов инопланетян

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Shutterstock

Пентагон не располагает доказательствами визитов инопланетян на планету Земля. Об этом заявил генерал-майор американского военного ведомства Пэт Райдер, слова которого передает Fox News.

«Истина где-то рядом, и она заключается в том, что мы не располагаем доказательствами визитов внеземных форм жизни на эту планету», — сказал Райдер.

16 сентября британское издание Daily Mail сообщило, что в конгрессе США должны состояться публичные слушания по вопросу НЛО. Газета подчеркнула, что слушания должны состояться вслед за заявлениями американских военных осведомителей об НЛО, а также заявлением экс-чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он имел дело с «инопланетным имплантом», который извлекли из тела ветерана-военнослужащего.

В марте CNN писало, что американские военные занимаются разработкой портативных комплексов для обнаружения неопознанных летающих объектов.

Ранее ученые назвали фактор, способный положить конец любой инопланетной цивилизации.

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